Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 25 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 25 febbraio 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 25 febbraio 2024

Icona pop, musa della moda e attivista umanitaria: Naomi Campbell, celebrata nella mostra “Naomi” al Victoria & Albert Museum di Londra, si racconta attraverso gli abiti che hanno fatto la storia sua e della moda. La “Venere nera” ha inoltre debuttato come stilista nel 2023.

Cinema: Il regista Paolo Virzì, Sabrina Ferilli e Christian De Sica presentano “Un altro Ferragosto”, sequel dell’acclamato “Ferie d’agosto” del 1996, nelle sale dal 7 marzo.

Fiction: Luisa Ranieri è protagonista della terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Musica: The Kolors, reduci dal successo di “Un ragazzo una ragazza” al 74° Festival di Sanremo, si esibiscono in studio.

Scienza: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, offre il suo punto di vista sull’attualità scientifica.

Giornalismo: Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Michele Serra commentano gli avvenimenti della settimana.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 25 febbraio 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, più Simona Ventura. Ospiti della puntata: Simona Quadarella, vincitrice di due medaglie d’oro ai recenti Mondiali di nuoto in vasca lunga di Doha.

Mago Forest e Katia Follesa, tra i protagonisti di LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro.

Gabriele Cirilli e Simona Ventura. Stash, frontman dei The Kolors.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.