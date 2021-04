Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 25 aprile 2021

Stasera, 25 aprile 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi di puntata in puntata: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 25 aprile 2021

Saranno ospiti della serata: il Premio Oscar Matthew McConaughey, in occasione dell’uscita in Italia della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”; il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il virologo Roberto Burioni; la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck.

E ancora: Achille Lauro, live con “Marilù”; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; i giovani creatori della piattaforma web PC4U.tech, Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini, recentemente premiati con la targa di Alfieri della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per la loro iniziativa no-profit che ha già permesso di donare a studenti di Milano e dell’Hinterland oltre 550 dispositivi per la didattica digitale.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 25 aprile 2021

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo, vedrà la presenza della cantante Orietta Berti, dell’ex calciatore Damiano Tommasi, dell’attrice e conduttrice Carla Signoris, dell’attore Lello Arena. Tornerà anche al Tavolo Achille Lauro.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.