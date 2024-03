Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 24 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 24 marzo 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 24 marzo 2024

Gli ospiti di stasera saranno:

Gianna Nannini: la rocker italiana presenterà il suo nuovo album in uscita.

Enrico Mentana: il giornalista e direttore del TG La7 parlerà dell’attualità politica e internazionale.

Roberto Burioni: il virologo tornerà per un nuovo aggiornamento sulla pandemia di COVID-19.

Luciana Littizzetto: la comica torinese leggerà la sua consueta “letterina”.

Ornella Vanoni: la cantante racconterà aneddoti della sua carriera e vita privata.

Manuela Di Centa: la leggenda dello sci di fondo racconterà la sua carriera e le sue passioni.

Frank Matano: il comico e conduttore tv sarà ospite al “Tavolo” di Che tempo che fa.

Lucia Ocone: l’attrice e comica, concorrente di LOL – Chi ride è fuori, sarà ospite al “Tavolo” di Che tempo che fa.

Fabio Rovazzi: il cantante e youtuber sarà ospite al “Tavolo” di Che tempo che fa.

Simona Ventura: la conduttrice tv sarà ospite al “Tavolo” di Che tempo che fa.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 17 marzo 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la quasi ospite fissa Simona Ventura assieme a Frank Matano, Lucia Ocone e Fabio Rovazzi

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.