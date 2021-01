Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 24 gennaio 2021

Stasera, 24 gennaio 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi di puntata in puntata: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 24 gennaio 2021

Saranno ospiti della puntata: il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi; il dottor Roberto Burioni; il responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l’EMA Marco Cavaleri. In occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio, ospite anche Walter Veltroni, autore del libro “Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz”.

Due leggende del calcio italiano: Franco Baresi, attuale vicepresidente onorario del Milan, e Beppe Baresi, uno dei calciatori più rappresentativi della storia nerazzurra. E ancora: il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus con Fiorello; Vincenzo Mollica, che il 27 gennaio compirà 68 anni; Carlo Cottarelli; Paolo Mieli; Sigfrido Ranucci; dagli Stati Uniti lo scrittore e direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda; Giovanna Botteri; l’inviato Rai dagli Stati Uniti Antonio Di Bella.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 24 gennaio 2021

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo, vedrà la presenza di Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai2 con “Stasera è tutto possibile”, Orietta Berti e i conduttori di “Radio2 Social Club” Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.