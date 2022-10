Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 23 ottobre 2022

Stasera, 23 ottobre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 23 ottobre 2022

Ospiti annunciati della serata: la Senatrice a vita Liliana Segre, che lo scorso 13 ottobre ha presieduto la seduta inaugurale della XIX legislatura del Senato; Don Davide Banzato; la Presidente e fondatrice dell’associazione “Nuovi Orizzonti” Chiara Amirante, in uscita col libro “La forza dello spirito. La chiave per una gioia piena”; il virologo Roberto Burioni; il giornalista e scrittore Michele Serra; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

E ancora: Toni Servillo e Ficarra e Picone, in sala dal 27 ottobre con “La stranezza”, nuovo film di Roberto Andò; Riccardo Scamarcio e Louis Garrel, tra i protagonisti de “L’Ombra di Caravaggio”, diretto da Michele Placido e nei cinema dal 3 novembre.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 23 ottobre 2022

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi: Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, vincitrice lo scorso 11 settembre del Campionato Mondiale; Mara Sattei, fra le regine dell’estate con la hit triplo Platino “La dolce vita” insieme a Fedez e Tananai; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.