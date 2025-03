Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 23 marzo 2025, nuova puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Fabio Fazio ospita un ricco parterre di ospiti. Lorella Cuccarini, che nel 2025 celebra 40 anni di carriera ed è insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Luca Zingaretti, al debutto come regista con La casa degli sguardi, film in uscita il 10 aprile, ispirato al romanzo di Daniele Mencarelli, in cui è anche protagonista. Lucio Corsi, secondo a Sanremo 2025, presenta il quarto album Volevo essere un duro, con il brano omonimo, disco d’oro e vincitore del Premio della Critica “Mia Martini”.

Tra gli altri, padre Gabriel Romanelli, parroco a Gaza, che da 27 anni opera con l’Istituto del Verbo Incarnato e accoglie 500 cristiani nella sua parrocchia-rifugio dall’inizio della rappresaglia israeliana. Presenti anche Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera, Nello Scavo di Avvenire, Cecilia Sala, Massimo Giannini di Repubblica ed Ernesto Maria Ruffini, autore di Più uno. La politica dell’uguaglianza, in libreria dal 25 marzo.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram