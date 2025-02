Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 23 febbraio 2025, seconda puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

La puntata ospita Giorgia, la cantante che ha emozionato Sanremo 2025 con La cura per me (sesto posto) e ha incantato nella serata cover con Skyfall alongside Annalisa. Celebre per la vittoria di 30 anni fa con Come saprei, Giorgia condividerà riflessioni sulla sua carriera. In tema sanremese, c’è anche Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del Festival 2025 con Carlo Conti, pronto a raccontare aneddoti della sua esperienza.

Roberto Saviano presenta il documentario Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo, dedicato al giornalista e attivista ucciso dalla mafia a 46 anni. Il lavoro, ispirato al libro della figlia Maddalena Rostagno, esplora la sua vita tra il 1968 e il 1988.

ul fronte comicità, il Mago Forest introduce la seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, al via il 27 febbraio su Prime, con giudici Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo, per scoprire nuovi talenti per LOL: Chi ride è fuori.

La serata si arricchisce con temi di attualità e scienza: Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, discute della raccolta fondi della Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori infantili. Tra gli altri ospiti: Roberto Burioni (virologo), Carlo Cottarelli (economista), Cecilia Sala (giornalista), Fiorenza Sarzanini (vicedirettrice del Corriere), Antonio Di Bella (in collegamento da Berlino) e Massimo Giannini (editorialista di La Repubblica).

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

