Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 23 febbraio 2020

Stasera, 23 febbraio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 23 febbraio 2020

Ospiti della puntata saranno: Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus, con collegamenti con le zone interessate dal contagio; l’imprenditore Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex presidente e proprietario dell’Inter; Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo “La favola mia”; Elio Germano, protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti, “Volevo nascondermi”, in cui interpreta Antonio Ligabue.

In studio con lui lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; i Pinguini Tattici Nucleari, la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo; il sindacalista italo-ivoriano dell’USB Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti e dallo scorso 11 febbraio in marcia con “Il cammino dei bisogni”; la conduttrice televisiva e radiofonica Aurora Ramazzotti; la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia.

Che tempo che fa: il Tavolo del 23 febbraio 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, troveremo il ballerino e presentatore Stefano De Martino, voce del protagonista del nuovo cartone animato “Arctic – Un’avventura glaciale”. Tornerà al tavolo anche Aurora Ramazzotti.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.