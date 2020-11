Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 22 novembre 2020

Stasera, 22 novembre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 22 novembre 2020

Ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza e due esclusive tv internazionali: il Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton – scopritore del virus dell’Epatite C nel 1989 – e le star hollywoodiane Glenn Close e Ron Howard.

E poi Jannik Sinner, il tennista italiano più giovane della storia a vincere un torneo ATP, lo scorso 14 novembre, a Sofia; Renzo Arbore, nelle librerie con “Guarda, stupisci. Viaggio nella canzone umoristica napoletana”; Andrea Bocelli, che ha appena pubblicato in tutto il mondo il nuovo album “Believe”; Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra e Sigfrido Ranucci.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 22 novembre 2020

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo, vedrà la presenza dell’attore e cantante Massimo Ranieri, dal 26 novembre protagonista su Rai3 del nuovo show “Qui e adesso”, del comico Lello Arena, del conduttore Daniele Bossari e del comico Raul Cremona.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.