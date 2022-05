Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 22 maggio 2022

Stasera, 22 maggio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 22 maggio 2022

Anche questa settimana la scaletta del programma sarà in parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati. Tra gli ospiti della puntata: il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere, fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet; l’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo; Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima dell’attentato di via d’Amelio in cui persero la vita anche cinque agenti della scorta e di cui ricorre il trentesimo anniversario il prossimo 19 luglio.

Troveremo inoltre: lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, con un ricordo della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta; Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; l’economista Carlo Cottarelli. Infine Mara Venier, conduttrice dello speciale “Domenica In Show” in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1; Ale e Franz.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 22 maggio 2022

La parte finale del programma, che solitamente vede presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e molti altri, sarà ancora dedicata alla guerra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.