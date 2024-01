Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 21 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 21 gennaio 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 21 gennaio 2024

La puntata di Che tempo che fa del 21 gennaio 2024 sarà ricca di ospiti illustri: Andrea Bocelli, protagonista di una straordinaria carriera internazionale lunga 30 anni, con 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 15 miliardi di streams e views su tutte le piattaforme; Willem Dafoe e Saverio Costanzo, insieme per il film “Finalmente l’alba”, nelle sale italiane dal 14 febbraio; Roberto Speranza, autore del libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, cronaca dei suoi mesi da Ministro della Salute in carica durante l’emergenza pandemica Covid-19; i Subsonica, live con il singolo “Mattino di luce”, estratto dal loro decimo album in studio “Realtà aumentata”.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Camillo Porta, professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Bari e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; Don Davide Banzato e Serena Banzato, atleta paralimpica, psicologa dello sport e psicoterapeuta, autrice di “CAMMINA, VIVI, AMATI. Pillole per ripartire un passo alla volta”. Nel consueto spazio dedicato all’attualità troveremo Lucia Annunziata, editorialista de La Stampa; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 21 gennaio 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, in uscita con il loro terzo film “I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno”; Cristiano Malgioglio; la campionessa di curling Stefania Constantini, oro alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in coppia con Amos Mosaner e il prossimo marzo impegnata nei Mondiali femminili a Sydney (Canada); il conduttore di “Little Big Italy” Francesco Panella; la conduttrice Simona Ventura.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 19.30 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.