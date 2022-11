Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 20 novembre 2022

Stasera, 20 novembre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 20 novembre 2022

Ospiti annunciati della serata: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia; il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Luca Argentero e Cristina Marino; Claudio Bisio e Valentina Lodovini; Gianrico e Giorgia Carofiglio; il Direttore de La Stampa Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 20 novembre 2022

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi: Stefano De Martino, dal 29 novembre su Rai2 con la seconda edizione di “Bar Stella”; il cantante Max Pezzali; l’attrice Serena Autieri; il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali; la conduttrice Simona Ventura; il volto tv Mara Maionchi; il comico e attore Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.