Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 20 marzo 2022

Stasera, 20 marzo 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 20 marzo 2022

Anche questa settimana il palinsesto del programma sarà parzialmente rivoluzionato e la puntata sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati. Interverranno in puntata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio; ci sarà anche un collegamento in diretta con la tv ucraina e Oleg Paniuta, conduttore del canale tv Ukraina24. Ukraina24 ha preso parte alla maratona nazionale delle principali emittenti tv del Paese riunite in un unico canale, attualmente il solo ad essere in onda in Ucraina.

In puntata sarà anche festeggiata l’ultima impresa dell’uomo più veloce al mondo, Marcell Jacobs, che ieri ha fatto l’ennesima impresa vincendo i Mondiali Indoor e stabilendo il nuovo record italiano.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 20 marzo 2022

La parte finale del programma, che solitamente vede presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e molti altri, sarà ancora dedicata alla guerra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.