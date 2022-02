Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 20 febbraio 2022

Stasera, 20 febbraio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 20 febbraio 2022

Saranno ospiti: Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show Affari tuoi – Formato famiglia, in onda il sabato sera su Rai1; Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e FIMI/GfK con Dove si balla, brano presentato al Festival; Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele.

E ancora: Emma Bonino e Marco Cappato; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il corrispondente RAI da Mosca Marc Innaro; la giornalista Annalisa Cuzzocrea; Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv Riformista TV.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 20 febbraio 2022

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, che affiancheranno: Iva Zanicchi, con il brano sanremese Voglio amarti; Dario Argento, dal 24 febbraio in sala con il thriller da lui diretto Occhiali neri; Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini. Torna anche al Tavolo Dargen D’Amico.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.