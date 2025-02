Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 2 febbraio 2025, seconda puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Due gli ospiti d’eccezione annunciati per la diretta su Nove. La prima è la campionessa di pallavolo Paola Egonu, riconosciuta come la ‘Miglior giocatrice al mondo’ del 2024 e una delle sportive più amate in Italia. Successivamente, sarà presente l’attore Adrien Brody, noto per aver vinto l’Oscar come miglior attore per “Il pianista” e candidato per il prossimo Oscar grazie al film “The Brutalist”.

Oltre a loro, parteciperanno anche il rapper Lazza, e Claudio Regeni e Paola Deffendi, genitori di Giulio Regeni. Questi ultimi interverranno a distanza di nove anni dal tragico ritrovamento del corpo del loro figlio, avvenuto il 3 febbraio 2016 vicino a una prigione gestita dai servizi segreti egiziani.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

