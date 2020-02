Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 2 febbraio 2020

Stasera, 2 febbraio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 2 febbraio 2020

Ospiti della puntata saranno: Fabiola Gianotti, riconfermata a novembre alla direzione del CERN per un secondo mandato, dopo essere stata nel 2016 la prima donna alla guida dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare; Il Ministro della Salute Roberto Speranza per un aggiornamento sul Coronavirus, insieme al virologo Roberto Burioni; Piero Angela, da oltre 40 anni il più amato divulgatore televisivo italiano.

E ancora: le due vittime delle ultime scritte antisemite a Mondovì e a Torino, Aldo Rolfi e Maria Bigliani; lo scrittore Roberto Saviano; il conduttore e direttore artistico della 70a edizione del Festival di Sanremo Amadeus; l’attore comico e presentatore Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo “La favola mia”; Walter Veltroni, regista del nuovo docu-film “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”.

Inoltre: Marracash, live col brano “Crudelia – I nervi”; l’attore e scrittore Antonio Manzini, nelle librerie col nono romanzo del ciclo di Rocco Schiavone; l’attrice, conduttrice e modella Rocío Muñoz Morales.

Che tempo che fa: il Tavolo del 26 febbraio 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, tornerà Rocío Muñoz Morales.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.