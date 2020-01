Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2020

Stasera, 19 gennaio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 19 gennaio 2020

Ospiti della puntata saranno: in esclusiva la star hollywoodiana e icona del cinema mondiale Uma Thurman, protagonista del cult di Tarantino Pulp Fiction e della saga di Kill Bill. Troveremo poi Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, che presentano il loro libro Giulio fa cose, scritto con il loro avvocato Alessandra Ballerini e nel quale ricostruiscono questi ultimi 4 anni, alla ricerca della verità e della giustizia.

Interverranno anche Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, dal 23 gennaio nelle sale con Figli; il portavoce delle “Sardine” Mattia Santori, in collegamento da Bologna; Elisa, la cantante italiana più ascoltata nel 2019 su Spotify, che eseguirà in studio Tua per sempre; l’economista Carlo Cottarelli.

Per la prima volta insieme in tv dopo tanto tempo Paola e Chiara Iezzi, le iconiche sorelle della musica italiana. Infine: il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli insieme all’attivista Federica Gasbarro, considerata la Greta Thunberg italiana.

Che tempo che fa: il Tavolo del 19 gennaio 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, siederanno Nathalie Guetta, la celebre perpetua Natalina di Don Matteo e l’attore, comico e imitatore Ubaldo Pantani. Torneranno al tavolo anche Paola & Chiara.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.