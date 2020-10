Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 18 ottobre 2020

Stasera, 18 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 18 ottobre 2020

Ospite il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e, in esclusiva tv, la star hollywodiana Jane Fonda: vincitrice di 2 Oscar, 7 Golden Globe, 1 Emmy Award, due Premi BAFTA, un David di Donatello e il Leone d’oro alla carriera, attivista politica e sociale. E ancora, il leader di Azione Carlo Calenda, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e Mattia Guarneri, il più giovane italiano ricoverato in terapia intensiva per Covid-19.

Ci saranno inoltre: il cantautore Francesco Guccini, che ha appena pubblicato la raccolta “Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente” e in uscita in libreria con “Che cosa sa Minosse” scritto con Loriano Macchiavelli; l’attore Massimo Lopez in collegamento; la giornalista Giovanna Botteri, neo-vincitrice del premio Ischia come “Giornalista dell’anno”; il giornalista Sigfrido Ranucci, che torna su Rai3 con la nuova stagione di Report da lunedì 19 ottobre e Nancy Porsia, giornalista esperta di Medio Oriente e Nord Africa.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 18 ottobre 2020

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Ale e Franz, vedrà in studio l’esperto di oroscopo Paolo Fox e l’attrice e showgirl Valeria Marini.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.35 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.