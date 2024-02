Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 18 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 18 febbraio 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Eccezionalmente però stasera l’inizio è previsto per le ore 20:00, anziché le classiche 19:30, per lasciare spazio alla Final Eight di basket.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 18 febbraio 2024

Nella puntata di Che tempo che fa del 18 febbraio 2024 al tavolo di Fazio si siederanno:

Martin Scorsese, il leggendario regista premio Oscar, in corsa per ben 10 statuette con il suo ultimo film “Killers of the Flower Moon”. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino la genesi e i segreti di questa pellicola.

Ghali, il rapper italiano che ha fatto discutere con il suo gesto a Sanremo e la successiva ospitata da Mara Venier, e Alfa, il vincitore del premio Assomusica per il miglior artista emergente al Festival di Sanremo.

Alberto Angela, il divulgatore più amato della tv, presenterà il libro “La meraviglia del tutto” scritto insieme a Massimo Polidoro.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 18 febbraio 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, più Simona Ventura. Ospiti della puntata: Cristiano Malgioglio; Frank Matano; Paolo Conticini e Roberta Tagliavini, protagonisti della nuova edizione di ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d’argento nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Doha in Qatar.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.