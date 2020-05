Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 17 maggio 2020

Stasera, 17 maggio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00, ancora una volta senza pubblico per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, di cui si parlerà ampiamente nel corso della puntata. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 17 maggio 2020

Ospiti della puntata, oltre a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, saranno: la popstar internazionale John Legend, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio; Ian McEwan, nelle librerie con il suo ultimo romanzo di satira politica “Lo scarafaggio”; Massimo D’Alema, in uscita dal 21 maggio con il libro “Grande è la confusione sotto il cielo”; la giornalista Ilaria D’Amico; il calciatore Paolo Maldini; il comico Enrico Brignano; il giornalista Carlo Verdelli; l’attore Neri Marcorè.

E ancora: Don Davide Banzato con Chiara Amirante, fondatrice e presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e autrice del nuovo libro “Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti”; iil virologo Roberto Burioni; Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano; Maurizio Cecconi, direttore di anestesia e terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano. Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e un collegamento dal Brasile con Emiliano Guanella.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.