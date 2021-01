Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 17 gennaio 2021

Stasera, 17 gennaio 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 17 gennaio 2021

Saranno ospiti della puntata: il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia; il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Roberto Burioni e il Presidente di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani.

E ancora: Christian De Sica, che ha da poco compiuto 70 anni; Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, che hanno duettato nel brano “Tu-Me”; il Direttore del Parco Archeologico di Pompei e Direttore Generale dei Musei dello Stato, Massimo Osanna e il corrispondente Rai Antonio Di Bella da Washington DC.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 17 gennaio 2021

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo, vedrà la presenza di Mara Maionchi, Orietta Berti e lo stilista Nicolò “Nick” Cerioni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.