Stasera, domenica 16 marzo 2025, nuova puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Fabio Fazio ospiterà in studio due icone dello sci: Federica Brignone e Deborah Compagnoni. La prima domina la stagione attuale con 10 vittorie e 14 podi – un nuovo record personale che supera i 13 podi del 2023/24 – a sole quattro gare dalla conclusione della Coppa del Mondo. La seconda, tra le sciatrici italiane più amate e vincenti di sempre, ha fatto la storia dello sci alpino come prima atleta a conquistare 3 medaglie d’oro olimpiche in tre edizioni diverse dei Giochi: Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998.

La serata continuerà con Alessandro Siani ed Enrico Brignano, protagonisti della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori, in partenza il 27 marzo su Prime Video. Siani condurrà il programma insieme ad Angelo Pintus, mentre Brignano sarà tra i concorrenti, sfidando tra gli altri la moglie Flora Canto e un cast di comici che include Geppi Cucciari, Valeria Graci, Raul Cremona e Federico Basso.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

