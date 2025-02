Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 16 febbraio 2025, seconda puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Antonella Clerici, reduce dal successo a Sanremo 2025, torna con “È sempre mezzogiorno!” e “The Voice Senior”, dedicato agli over 60. Poi Fabio Fazio intervista Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria ed Emanuela Fanelli, protagonisti di “Follemente”, una commedia di Paolo Genovese che uscirà il 20 febbraio.

Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, un cooperante detenuto in Venezuela con accuse di terrorismo, racconta la situazione del figlio. infine Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella discutono del loro libro “Governare le fragilità”, affrontando temi come il ruolo delle istituzioni, la sicurezza nazionale e la competitività dello Stato..

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

