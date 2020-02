Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 16 febbraio 2020

Stasera, 16 febbraio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 16 febbraio 2020

Ospiti della puntata saranno: i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che col team principal Mattia Binotto sveleranno i segreti della nuova monoposto SF1000 e celebreranno questa eccellenza italiana.

In studio anche Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, al cinema nel film Si vive una volta sola, diretto dallo stesso Verdone; Francesco Gabbani, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo con Viceversa; Dori Ghezzi, per parlare del docufilm di Walter Veltroni Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, nelle sale con un evento speciale in occasione dell’80° anniversario della nascita di Faber; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; il mattatore Teo Teocoli.

Spazio, inoltre, alla riflessione sul caso del 27enne egiziano Patrick George Zaki, studente dell’Università di Bologna iscritto al master GEMMA, il primo in Europa dedicato agli studi di genere e delle donne, arrestato il 7 febbraio a Il Cairo: a parlare della vicenda, il Prorettore vicario dell’Università di Bologna Mirko Degli Esposti e l’amica Giada Rossi.

Che tempo che fa: il Tavolo del 16 febbraio 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, troveremo l’attore Antonio Cornacchione e l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko. Tornerà al tavolo anche Teo Teocoli.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.