Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 15 marzo 2020

Stasera, 15 marzo 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, sempre condotto da Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 15 marzo 2020

Ospiti della puntata saranno: il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri; il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli; il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino.

E ancora: lo scrittore, divulgatore scientifico e giornalista americano David Quammen, autore nel 2012 di “Spillover”, il saggio narrativo sulla diffusione dei nuovi patogeni; il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, live in studio. In scaletta anche la celebrazione dei 50 anni della straordinaria carriera di Nino Frassica, iniziata il 2 marzo 1970 sul palcoscenico della Sala Laudamo di Messina con lo spettacolo “C’è ci fu ci sarà… la scuola”; per l’occasione, previsto uno speciale intervento di Renzo Arbore e un saluto di Terence Hill.

Che tempo che fa: il Tavolo del 15 marzo 2020

Al Tavolo saranno presenti Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e Nino Frassica.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.