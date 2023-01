Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 15 gennaio 2023

Stasera, 15 gennaio 2023, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 15 gennaio 2023

Ospiti annunciati della serata: il campione mondiale di MotoGP in carica, Francesco “Pecco” Bagnaia, primo pilota italiano a conquistare la testa della classifica dal 2009 (quando si aggiudicò il titolo Valentino Rossi) nonché il primo negli ultimi 50 anni a vincere il campionato con una moto italiana, la Ducati, che guida dal 2021; Rosario Fiorello, da lunedì 16 gennaio di nuovo al timone di Viva Rai2!; l’attore comico Antonio Albanese, protagonista della nuova commedia di Riccardo Milani Grazie ragazzi.

E ancora: il senatore Pier Ferdinando Casini; Franco Locatelli, direttore Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli; il giornalista e scrittore Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 15 gennaio 2023

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi: Fabio Rovazzi, in radio con il nuovo brano Niente è per sempre, che segna il suo ritorno da solista dopo 6 anni di featuring e collaborazioni; Niccolò Macii e Sara Conti, coppia di punta del pattinaggio italiano; Mara Maionchi; Mago Forest; Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia affiatatissima del talent Tali e Quali.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.