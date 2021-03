Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 14 marzo 2021

Stasera, 14 marzo 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi di puntata in puntata: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 14 marzo 2021

Saranno ospiti della serata: Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd; Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; il virologo Roberto Burioni; il giornalista Paolo Mieli.

Saranno poi in studio: i cantautori Colapesce e Dimartino, in vetta in radio e su tutte le piattaforme streaming con il brano più virale di Sanremo, “Musica leggerissima”; Antonio Monda, nelle librerie con il nuovo romanzo “Il principe del mondo”.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 14 marzo 2021

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo, vedrà la presenza della cantante Orietta Berti, reduce dal Festival di Sanremo, Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai2 con Stasera è tutto possibile, l’attore comico Paolo Rossi, autore del nuovo libro “Meglio dal vivo che dal morto” e l’attore Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.