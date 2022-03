Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 13 marzo 2022

Stasera, 13 marzo 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 13 marzo 2022

Anche questa settimana il palinsesto del programma sarà parzialmente rivoluzionato e la puntata sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati. Tra gli ospiti annunciati: il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e in esclusiva, l’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo.

E ancora, sempre in esclusiva, il regista e l’attore due volte Premio Oscar Sean Penn, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina, dove al momento dell’invasione russa, stava girando un documentario sulle tensioni tra i due Paesi. Ospiti anche Ricky, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi per ricordare il padre Ugo che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 23 marzo e al quale è dedicato il documentario “La voglia matta di vivere”, in onda su Rai2 il 17 marzo. Infine, la responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di “Emergency” Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e curatrice del suo libro postumo “Una persona alla volta”.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 13 marzo 2022

La parte finale del programma, che solitamente vede presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e molti altri, sarà ancora dedicata alla guerra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.