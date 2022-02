Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 13 febbraio 2022

Stasera, 13 febbraio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 13 febbraio 2022

Saranno ospiti: Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Gianni Morandi, terzo classificato al 72° Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti; Luca Argentero, protagonista su Rai1 del medical-drama di grande successo “Doc – Nelle tue mani”.

E ancora: la vice-presidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, dal 15 febbraio nelle librerie con “La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme”; il teologo Vito Mancuso; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; i giornalisti Ferruccio de Bortoli e Nello Scavo.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 13 febbraio 2022

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, che affiancheranno: il conduttore Stefano De Martino, l’attore e comico Francesco Paolantoni, l’imitatore Vincenzo De Lucia, che torneranno dal 15 febbraio su Rai2 con “Stasera tutto è possibile”; il volto televisivo Mara Maionchi, il cantante Piero Pelù e l’attore Maurizio Ferrini.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.