Stasera, domenica 13 aprile 2025, nuova puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi collaboratori di sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Tra gli ospiti della puntata spicca Whoopi Goldberg, icona del cinema e premio Oscar, nota per film come Ghost e Sister Act. In un’intervista con Fabio Fazio, l’attrice si aprirà su vita personale, carriera, impegno per i diritti civili e il suo legame con il pubblico europeo, condividendo aneddoti e riflessioni su arte e identità.

Sul versante cinematografico, torna anche Luca Guadagnino, regista di Call Me by Your Name e Bones and All, per presentare il suo nuovo film Queer, tratto dal romanzo di William S. Burroughs. Con Fazio discuterà delle sfide creative di questa trasposizione e della sua visione del cinema come esplorazione dei sentimenti più intimi. A regalare leggerezza sarà Giorgio Panariello, comico e attore, che parlerà dei suoi nuovi spettacoli teatrali, progetti cinematografici e del rapporto speciale con il pubblico. Tra risate e ricordi, il suo intervento promette un momento brillante e spensierato.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

