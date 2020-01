Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 12 gennaio 2020

Stasera, 12 gennaio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 12 gennaio 2020

Ospiti della puntata saranno: la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna, promotrice dell’Associazione Voce Libera, nata lo scorso dicembre; Piero Angela, da oltre quarant’anni il più amato divulgatore scientifico della tv, che ha festeggiato i suoi 91 anni con dieci puntate monografiche di “Superquark+” su RaiPlay; il giornalista Ferruccio De Bortoli, in libreria con il suo nuovo libro.

Troveremo anche: Vincenzo Mollica, lo storico giornalista Rai che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera; Ilary Blasi, una delle più amate regine della tv; Annalisa e il rapper Rkomi, insieme in alta rotazione radiofonica con il brano Vento sulla Luna; lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; Enrico Brignano con un monologo inedito; l’astrologo Paolo Fox, con l’oroscopo del 2020.

Che tempo che fa: il Tavolo del 12 gennaio 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, siederanno Francesca Fialdini, conduttrice, e il mattatore Teo Teocoli. Torneranno al tavolo anche Annalisa e Paolo Fox.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.