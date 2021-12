Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 12 dicembre 2021

Stasera, 12 dicembre 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 12 dicembre 2021

Saranno ospiti della serata: il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi; Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell’uscita del nuovo film “Chi ha incastrato Babbo Natale”; Caterina Caselli, protagonista del documentario “Caterina Caselli – Una vita, 100 vite”, in cui ripercorre la sua vita privata e artistica.

E ancora: Tullio Pericoli, a Palazzo Reale a Milano con la mostra monografica “Frammenti”; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il giornalista del Corriere Ferruccio de Bortoli; la scrittrice Annalisa Cuzzocrea e il corrispondente Rai dalla Germania Rino Pellino. Sarà in collegamento, come annunciato in serata dallo stesso Fazio, anche Patrick Zaki, lo studente egiziano liberato nei giorni scorsi dopo ben 22 mesi di prigionia.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 12 dicembre 2021

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, con Elio, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Marisa Laurito.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.