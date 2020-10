Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 11 ottobre 2020

Stasera, 11 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 11 ottobre 2020

Ospito il Ministro della Salute Roberto Speranza, ma non solo. Troveremo infatti l’attrice internazionale Whoopi Goldberg, interprete di intramontabili film come Sister Act; Dan Brown, uno degli scrittori più popolari al mondo con 220 milioni di copie vendute e tradotto in 56 Paesi; Carla Bruni, in uscita con il suo nuovo album.

Tra gli ospiti anche Fedez, in radio con il nuovo singolo “Bella Storia”, Luca Argentero, dal 15 ottobre su Rai1 con la seconda parte della prima stagione del medical drama “DOC – Nelle tue mani”, Don Davide Banzato e il giornalista Sigfrido Ranucci. In anteprima il medico anestesista Annalisa Malara, che il 20 febbraio scorso individuò in Mattia Maestri il paziente 1 dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 11 ottobre 2020

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Ale e Franz, vedrà in studio la cantante Orietta Berti, nelle librerie con il libro autobiografico “Tra bandiere rosse e acquasantiere” e l’attrice e comica Carla Signoris.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.35 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.