Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 1 marzo 2020

Stasera, 1 marzo 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 1 marzo 2020

Ospiti della puntata saranno: Roberto Burioni, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l’antropologo Marino Niola, per un aggiornamento sul tema del Coronavirus, con diversi collegamenti dalle zone interessate dal contagio e non solo.

Torna a Che tempo che fa uno dei volti più amati della tv: Maria De Filippi. In studio anche Luca Zingaretti, protagonista dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano, il personaggio nato dal genio di Andrea Camilleri in onda su Rai1 il 9 e il 16 marzo; Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così”; lo scrittore Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo “L’inverno più nero”.

Che tempo che fa: il Tavolo del 1 marzo 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e Nino Frassica, tornerà Leo Gassman.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.