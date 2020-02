Perché non c’è pubblico in studio oggi a Che Tempo Che Fa?

Chi si è sintonizzato su Raidue per vedere la puntata di Che Tempo Che Fa di oggi, 23 febbraio 2020, avrà notato che Fabio Fazio, Filippa Lagerback ed i loro ospiti parlando all’interno di uno studio vuoto.

Come mai non c’è pubblico a Che Tempo Che Fa? Il motivo è presto detto e facilmente immaginabile: nelle ore in cui tutta Italia e soprattutto il Nord segue con apprensione le notizie relative alla diffusione del Coronavirus, la Regione Lombardia ha emanato, domenica pomeriggio, un’ordinanza con cui si vieta qualsiasi tipo di aggregazione pubblica e privata.

Il che vuol dire non solo l’annullamento di manifestazioni pubbliche e sportive, la chiusura di cinema, teatri e qualsiasi luogo d’aggregazione, ma anche il divieto alle trasmissioni televisive in diretta da Milano di avere il pubblico in studio.

Questo vale anche per Che Tempo Che Fa, che ha così rispettato l’ordinanza e sta andando in onda senza pubblico in studio: presenti solo conduttore, ospiti fissi del cast, la troupe, gli autori e produttori e gli ospiti.