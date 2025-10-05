Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Primo appuntamento stagionale di Che tempo che fa domenica 5 ottobre 2025, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La nuova stagione si apre con storie di resilienza e impegno globale. In studio Armanda Colusso, madre del cooperante italiano Alberto Trentini, arrestato in Venezuela l’anno scorso e ancora detenuto a Caracas, per un racconto intimo e toccante sulla lotta per la libertà del figlio.

Poi, un’intervista d’eccezione con Richard Gere, che presenta il documentario da lui prodotto “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, in sala dal 13 al 15 ottobre: l’attore, premiato con David di Donatello e Golden Globe, celebra 50 anni di carriera all’insegna dei diritti umani. A seguire, Dan Brown in tour per il suo ultimo thriller “L’ultimo segreto”, sesto capitolo della saga di Robert Langdon, tradotto in 56 lingue e best-seller planetario.

Il parterre di ospiti si allarga a icone e volti storici della TV italiana: Mara Venier, al timone della 17ª stagione di Domenica In, e la leggendaria Ornella Vanoni; Enzo Iacchetti, in libreria dall’8 ottobre con “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”; Giovanni Floris, che il 7 ottobre lancia “Asini che volano”, un affresco esilarante dell’Italia attraverso commedie e cinepanettoni “più efficaci di un saggio sociologico”. Non manca l’attualità con Cecilia Sala e il suo “I figli dell’odio”, Nello Scavo di Avvenire, Massimo Giannini, Michele Serra e il virologo Roberto Burioni, per un dibattito acceso sui temi del giorno.

In seconda serata, il cult del Tavolo di Che Tempo Che Fa riunisce la sua affiatata brigata: Nino Frassica, Mara Maionchi, Mara Venier, Diego Abatantuono, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Enzo Iacchetti e Giucas Casella. Tra le new entry al tavolo, Giovanni Esposito, protagonista del film “Jay Kelly” di Noah Baumbach, e Serena Brancale, che infiammerà lo studio con una performance live della hit estiva “Serenata”, disco d’oro nella versione con Alessandra Amoroso.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

