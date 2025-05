Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 4 maggio 2025, nuova puntata speciale della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. Tra i protagonisti di domenica 4 maggio, Francesco Totti, icona di Roma e leggenda del calcio italiano: recordman di gol con la stessa squadra, secondo miglior marcatore italiano in Serie A dopo Silvio Piola e attaccante con più presenze nella competizione (619).

Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro, L’amore mio non muore, in uscita il 6 maggio, che racconta la storia d’amore di Rossella Casini, vittima della ‘ndrangheta. Elodie parlerà del suo quinto album, Mi ami mi odi, con il singolo omonimo già tra i più trasmessi in radio. La popstar, presto al cinema con Fuori di Mario Martone, sarà protagonista di The Stadium Show, la sua prima mini-tournée negli stadi: l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno al Diego Armando Maradona, prima donna a esibirsi in questo stadio.

Presenti anche gli Skunk Anansie, che eseguiranno live Lost and Found, singolo che anticipa il loro settimo album, The Painful Truth, in uscita il 23 maggio. La band, guidata da Skin e con oltre 5 milioni di dischi venduti, sarà in Italia a luglio per 7 concerti.

Ornella Vanoni parlerà del suo libro-confessione Vincente o perdente, scritto con Pacifico e in uscita il 6 maggio, un racconto intimo che svela la sua fragilità e determinazione, consacrandola icona di generazioni. Completano la serata: Francesco Costa, direttore de il Post; Nello Scavo, inviato di Avvenire; Cecilia Sala, giornalista; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Alessandro Aiuti, primario di Immunoematologia Pediatrica al San Raffaele e vicedirettore dell’Istituto SR-Tiget; Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram