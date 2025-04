Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 20 aprile 2025, puntata speciale della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa dal titolo L’appuntamento con Ornella Vanoni. La serata, condotta da Fabio Fazio, celebra la carriera e la personalità unica della cantante, seguita dalla proiezione del docu-film Senza fine (2022), diretto da Elisa Fuksas.

Lo speciale è un’antologia delle apparizioni di Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa, dove è ospite fissa dalla stagione 2023-2024. Attraverso i suoi interventi, Vanoni si rivela non solo come un’icona della musica italiana, ma anche come una narratrice ironica, dissacrante e autoironica, capace di emozionare e divertire. La trasmissione raccoglie i momenti più memorabili delle sue chiacchierate con Fazio, evidenziando:

Aneddoti personali: Vanoni racconta episodi esilaranti della sua vita, come il viaggio a New York a 15 anni senza biancheria intima (“Mi sembrava di essere più libera”) o il primo incontro con il suo cane, con un croccantino infilato nel posto sbagliato.

Riflessioni sull’età e la carriera: A 90 anni, scherza sulla sua longevità (“Non so se arrivo a ottobre”) e sulla vitalità infantile che la sostiene: “Invecchiare è bello se tiri fuori il lato infantile”. Con il suo sguardo pungente, Vanoni offre osservazioni sui tempi moderni, dalla nostalgia per un’Italia più felice alla critica degli outfit di Sanremo 2025, dove ha seguito il Festival con Colapesce e Dimartino, definendosi “devastata” dalla stanchezza.

Momenti musicali: Lo speciale include riferimenti alla sua carriera, con brani iconici come L’appuntamento (1970), sigla di Belve e parte della colonna sonora di Ocean’s Twelve, e collaborazioni storiche con Gino Paoli e Vinicius De Moraes.

Il docu-film Senza fine completa la serata, offrendo un ritratto intimo di Vanoni, dalla sua formazione al Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler alla sua evoluzione come cantante e attrice. Il titolo richiama il capolavoro scritto per lei da Gino Paoli nel 1961, simbolo della sua voce senza tempo

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

