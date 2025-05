Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Ultimo appuntamento stagionale di Che tempo che fa oggi, 18 maggio 2025, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti: Elly Schlein, Renzo Arbore, Alessandro Gassmann, Diego Abatantuono e Concita De Gregorio.

Renzo Arbore celebra i 40 anni di Quelli della notte, programma cult che ha rivoluzionato la TV italiana, lanciando talenti come Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Marisa Laurito e altri. Con oltre 60 anni di carriera, Arbore ha creato format iconici come Bandiera Gialla, Alto gradimento, Indietro tutta e, di recente, Come ridevamo, un’enciclopedia della comicità televisiva con Gegè Telesforo.

Alessandro Gassmann, al cinema dal 5 giugno con Mani Nude di Mauro Mancini, presentato alla Festa del Cinema di Roma e ispirato al libro di Paola Barbato. Con oltre 100 ruoli tra cinema, TV e teatro, e sei film diretti, Gassmann è un’icona dello spettacolo italiano.

Diego Abatantuono, alla vigilia dei 70 anni, è tra i più amati attori italiani. Consacrato da registi come Gabriele Salvatores, Ettore Scola e Pupi Avati, vanta 3 Nastri d’Argento, 2 Ciak d’Oro e un David Speciale alla Carriera.

Concita De Gregorio presenta Di madre in figlia, libro che intreccia tre generazioni di donne attraverso epoche e stagioni della vita.

Altri ospiti: Ferruccio de Bortoli (editorialista Corriere della Sera), Cecilia Sala (giornalista), Massimo Giannini (editorialista La Repubblica), Roberto Burioni (professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele) e Michele Serra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

