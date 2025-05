Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 11 maggio 2025, nuova puntata speciale della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. Tra i protagonisti di domenica 4 maggio, Francesco Totti, icona di Roma e leggenda del calcio italiano: recordman di gol con la stessa squadra, secondo miglior marcatore italiano in Serie A dopo Silvio Piola e attaccante con più presenze nella competizione (619).

Luca Argentero festeggia 20 anni di carriera, reduce dal successo di fiction e cinema. Enrico Brignano presenta il suo one-man show Bello di Mamma, in tournée da giugno con 22 tappe, portando comicità e riflessioni sul palco. Fiorella Mannoia, impegnata nei teatri con lo spettacolo musicale Me la Canto e me la sogno, è anche protagonista del musical Cantando sotto la pioggia nel ruolo di Kathy Selden.

Marco Mengoni, dopo la data zero del 21 giugno, dà il via al Marco negli Stadi 2025 da Napoli, con 500 mila biglietti venduti. Da novembre sarà in Europa con Marco Mengoni live in Europe. In oltre 15 anni, l’artista ha conquistato 85 dischi di platino, 3 miliardi di streaming, 8 album e 10 tour live.

Tra gli ospiti religiosi e sociali, Don Davide Banzato e Don Mattia Ferrari, cappellano e membro di Mediterranea Saving Humans, portano il loro impegno umanitario. Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito, presenta il saggio Londra, i luoghi di potere. Gli editorialisti de La Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, autrice di E non scappare mai (in uscita il 13 maggio), offrono spunti di analisi politica. Nello Scavo, inviato di Avvenire, approfondisce temi di attualità.

Sul fronte scientifico, Claudio Bandi, Professore di Microbiologia all’Università di Milano, e Roberto Burioni, Professore di Microbiologia e Virologia al San Raffaele, discutono di scienza e salute. Chiude Michele Serra, con il suo sguardo acuto sulla società.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

