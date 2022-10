Che fine hanno fatto le Tre e un Quarto a Reazione a Catena?

Un piccolo colpo di scena ha dato il via alla puntata di oggi, giovedì 6 ottobre 2022, di Reazione a Catena, il quiz in onda su Raiuno condotto per la quarta volta consecutiva da Marco Liorni. Le campionesse in carica, ovvero le Tre e un Quarto, non sono infatti più in gara.

Come mai le Tre e un Quarto non sono più a Reazione a Catena? Le tre bravissime ragazze, Elisa, Letizia e Carolina della provincia di Varese, fino a ieri erano campionesse in carica con un altissimo numero di ultime parole indovinate, e quindi con il diritto a prendere parte anche alla puntata di oggi.

Purtroppo, però, come spiegato dallo stesso Liorni, le ragazze hanno dovuto abbandonare il gioco per “improrogabili impegni di studio”, che hanno impedito loro di restare ulteriormente a Napoli, dove si registrano le puntate del quiz.

Marco Liorni ha quindi dato il benvenuto ad altre due squadre, annunciando però che rivedremo presto le Tre e un Quarto. Non ha specificato come, ma le tre campionesse potrebbero o tornare in gara, oppure prendere parte nelle ultime settimane di messa in onda del programma (che si conclude il 31 ottobre) ad un Torneo con i migliori campioni di questa e delle altre edizioni.