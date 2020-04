Che fine ha fatto Sebastiano Rovida di Fuori Menu

Fuori menu riprende stasera 9 aprile 2020 con la sesta stagione, in onda dopo sei anni dall’ultima edizione del 2014. Tra le varie novità la principale è che Damiano Carrara, oltre a condurre farà anche la parte dell’aiuto cuoco che era di Sebastiano Rovida. Ma di cosa si occupa oggi il popolare volto televisivo che da qualche anno manca dal piccolo schermo?

Perché non c’è Sebastiano Rovida a Fuori Menu

La mancata presenza di Sebastiano nel programma è frutto della scelta della produzione di affidarsi interamente a uno dei volti più amati del gruppo Discovery: quello di Damiano rivelatosi con Bake Off per poi consolidare la sua popolarità con Cake Star.

Sebastiano Rovida – Wikipedia

In assenza di una pagina dedicata su Wikipedia, cerchiamo di ovviare noi: di cosa si occupa Sebastiano oggi? Oltre all’esperienza a Fuori Menu nelle prime 5 edizioni, l’amatissimo aiuto cuoco, oggi 37enne essendo nato il 3 agosto 1982, ha condotto il programma Finger food Factory nel 2013 sempre su Real Time, chiuso però dopo un sola edizione di 20 puntate, andata in onda dal al 14 ottobre 2013 all’8 novembre 2013.

Oggi Sebastiano è un imprenditore del settore, e sulla sua pagina Facebook ufficiale potete seguire le sue molteplici attività. Risulta invece chiuso il sito web ufficiale sebastianorovida.com.

Attivissimo sui social, Sebastiano può essere seguito anche tramite il suo profilo Twitter ufficiale, dove aggiorna le sue attività che prevedono anche di tanto in tanto ospitate televisive in programmi come Detto Fatto.

Sebastiano è anche un apprezzato autore di libri, naturalmente di argomento culinario, come quello tratto proprio dall’esperienza di Finger food Factory edito da Sperling e Kupfer, mentre nel 2015 ha realizzato uno show cooking al Berkel Temporary Store basato sulle ricette della collana Cucina Made In di Lonely Planet.

Foto da Facebook