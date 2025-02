Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Che Dio Ci Aiuti ritorna con l’ottava edizione, sempre trasmessa su Rai 1 a partire da giovedì 27 febbraio 2025. La nuova stagione porta un cambiamento significativo rispetto al passato. Suor Azzurra, dopo aver preso i voti alla fine della settima stagione, si immaginava una vita tranquilla nel Convento degli Angeli Custodi ad Assisi. Tuttavia, i suoi piani vengono sconvolti quando Suor Angela le affida una nuova missione: trasferirsi a Roma per gestire una casa-famiglia chiamata “La Casa del Sorriso”.

Qui, Azzurra deve affrontare la sfida di farsi accettare come operatrice dalle ragazze ospitate nella struttura, che accoglie giovani in difficoltà. Ad affiancarla c’è Lorenzo Riva, uno psichiatra sulla quarantina, direttore della casa-famiglia, descritto come puntiglioso e padre di due figli, Pietro e Giulia. La trama si concentra sugli sforzi di Azzurra per salvare la struttura dalla chiusura, tra errori, momenti di confusione e il suo approccio istintivo e generoso, che a volte la mette nei guai. Parallelamente, la serie mantiene il tono leggero e sentimentale tipico della fiction, con intrecci personali e nuove sfide per i protagonisti.

Cast Che Dio Ci Aiuti 8

Il cast vede alcune conferme e novità:

Francesca Chillemi è la protagonista assoluta nei panni di Suor Azzurra, ora al centro della narrazione dopo il passaggio di testimone da Suor Angela.

Elena Sofia Ricci torna come Suor Angela, ma solo come guest star in alcune puntate, non più come presenza fissa.

Valeria Fabrizi riprende il ruolo di Suor Costanza, la madre superiora amatissima dal pubblico, anche se il suo coinvolgimento potrebbe essere più limitato rispetto al passato.

Giovanni Scifoni è una new entry importante, interpretando Lorenzo Riva, il direttore della casa-famiglia e co-protagonista. Scifoni è noto per aver già lavorato con Francesca Chillemi in “Viola Come il Mare”.

Tra le giovani attrici che interpretano le ragazze della casa-famiglia spiccano nomi come Ludovica Ciaschetti, anche se il cast completo delle nuove arrivate non è ancora stato dettagliato ufficialmente. Assente invece Pierpaolo Spollon, che interpretava Emiliano nelle stagioni precedenti, avendo dichiarato che il suo personaggio si era esaurito narrativamente.

Dove è stata girata

A differenza delle stagioni precedenti, ambientate principalmente a Modena (prime due stagioni), Fabriano (dalla terza alla quinta) e Assisi (dalla sesta alla settima), l’ottava stagione si sposta a Roma. Le riprese sono avvenute nella capitale, sia in esterni che in interni, abbandonando il convento come setting principale per una casa-famiglia urbana. Alcune scene potrebbero essere state girate anche negli studi di Lux Vide a Formello, vicino Roma, dove si trovano i teatri di posa della casa di produzione. Questo cambio di location riflette il rinnovamento della serie, voluto per dare una nuova linfa alla storia.

Quante puntate sono

La serie è composta da 20 episodi, organizzati in 10 serate, con due episodi trasmessi a settimana ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Ogni episodio dura circa 50 minuti, seguendo lo schema consolidato delle stagioni precedenti. La stagione dovrebbe concludersi il 1° maggio 2025, salvo variazioni di palinsesto.

