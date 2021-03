Con la conclusione della sesta stagione, i fan di Che Dio Ci Aiuti sono curiosi di sapere le vicende del Convento degli Angeli finiranno qui o se ci sarà una settima stagione della fiction che vede da dieci anni Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela.

Come sempre, né la Lux Vide né la Rai si sono espresse per quanto riguarda un rinnovo della fiction. Dati alla mano, gli ascolti giustificherebbero una settima stagione: la media delle prime nove serate è stata di 5.603.611 telespettatori (23% di share), che conferma quanto Che Dio Ci Aiuti sia ancora una delle serie tv più viste di Raiuno.

Resta da capire la disponibilità di Elena Sofia Ricci, che in passato ha dimostrato di essere molto legata al personaggio della suora che, intromettendosi nelle vite delle ragazze e dei ragazzi che vivono nel Convento degli Angeli, li aiuta ad affrontare i loro problemi. Impegnata tra altri set e teatro, potrebbe volerci un po’ prima di tornare sul set.

Gli altri attori del cast, invece, potrebbero essere disposti a tornare a vestire i panni dei loro personaggi, sebbene Che Dio Ci Aiuti nel corso degli anni ha spesso cambiato cast secondario (proprio come accade in Don Matteo, altra produzione della Lux Vide). Non ci resta, quindi, che aspettare e capire se Che Dio Ci Aiuti 7 si farà.