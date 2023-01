Che Dio Ci Aiuti 7, quante puntate sono?

Che Dio Ci Aiuti 7 torna ad occupare il giovedì sera di Raiuno. A partire dal 12 gennaio 2023, infatti, una delle fiction più amate della Rai torna in onda con i nuovi episodi ed un grande addio (o arrivederci). Elena Sofia Ricci, infatti, ha annunciato che lascerà la serie proprio in questa stagione, in cui comparirà in pochi episodi.

Ma da quante puntate è composto Che Dio Ci Aiuti 7? Come le stagioni passate, anche la settima è composta da venti episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per dieci prime serate, ogni giovedì. Considerato, però, che di mezzo c’è il Festival di Sanremo, la serie si chiuderà con una settimana di ritardo: l’ultima puntata andrà in onda il 23 marzo.

Che Dio Ci Aiuti 7, la trama

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra (Francesca Chillemi) e Suor Angela (Ricci) più unite che mai: l’una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a prendere i voti e diventare suora.

In questa nuova stagione dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’. Ma non andrà lontano. E sarà sempre a portata di telefonata. E per Azzurra, farla tornare diventerà la missione più importante. Ci riuscirà?

Solo che, per adesso, tenuto conto anche della partenza di Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Penny (Olimpia Noviello), Ginevra (Simonetta Columbi) ed Erasmo (Erasmo Genzini), Azzurra, per la prima volta si ritroverà… sola. Si fa per dire… Perché al convento degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli.

Entreranno, infatti, nuovi personaggi di cui seguiremo (dis)avventure, drammi e nuovi amori. Giungeranno Sara (Federica Pagliaroli), esuberante romana con la passione per acconciature e make-up che, dietro unghie laccate e abiti provocanti, cela un’anima ferita; Cate (Ileana D’Ambra) e Ludovica (Emma Valenti), l’una col desideri o di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata di successo, entrambe ancora ignare che, forse, quello che sognano non è quello di cui hanno realmente bisogno; Ettore (Filippo De Carli), il nuovo barista, bello, alto e inconsapevole che lì dentro si nasconde un a sua “nemica”; e infine il piccolo Elia (Valerio Di Domenicantonio), che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente.

Dei nostri “vecchi” amici, invece, resterà Emiliano (Pierpaolo Spollon) che, in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore. E, come se non bastasse, dovrà trasferirsi nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, l’aspirante estetista: con lei proprio non riesce ad andare d’accordo, lui che è così preciso, perfettino… Ma presto entrambi capiranno che, forse, non sono poi così diversi.

E ovviamente non può mancare Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che sarà una guida per Azzurra e per gli abitanti del convento e che grazie alla sua presenza porterà calore, sorrisi e il suo immancabile coniglio porchettato (con il quale proverà a conquistare il cuore di Suor Teresa).