Che Dio Ci Aiuti 6, l’ultima puntata, finale: c’è anche Can Yaman

L’11 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. La prossima settimana la fiction non andrà in onda, per fare spazio al Festival di Sanremo.

Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano).

Che Dio Ci Aiuti 6, l’ultima puntata

Episodio 19: “Il fine giustifica i mezzi”

Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina (Isabella Mottinelli) si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?

Episodio 20: “L’ora più buia”

Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo e suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano. È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia: riusciranno a sposarsi? Nel convento, infine, arriva un nuovo giovane, interpretato da Can Yaman: per un equivoco, e complici le parole di Suor Angela e Suor Costanza, Azzurra si convince che non deve assolutamente avere a che fare con lui.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.