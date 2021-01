Non solo Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi: il cast di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda dal 7 gennaio 2021 su Raiuno, è composto da numerosi giovani attori che il pubblico delle fiction ha già conosciuto. Alcuni sono stati confermati, come Francesca Chillemi; altri, invece, tornano sul set dopo dopo una pausa, come Diana Del Bufalo.

Ci sono, però, anche delle novità: attori che contribuiscono, con i loro personaggi, a dare nuova linfa alla storyline della serie, che cambia anche location andando ad Assisi. Ecco, quindi, il cast di Che Dio Ci Aiuti 6.

Elena Sofia Ricci è Suor Angela

La protagonista della serie è sempre presa dai mille problemi delle ragazze del convento, che cerca di aiutare sempre con un sorriso ed, a volte, ficcando il naso nelle loro vicende. In questa stagione Suor Angela diventa Madre Superiora, assumendo così nuove responsabilità. Inoltre, ad Assisi ritrova il padre Primo (Luigi Diberti), con cui non parla da anni, mentre crede di avere un legame con Erasmo (Erasmo Genzinni).

