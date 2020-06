Che Dio Ci Aiuti 5, quante puntate sono?

E’ giunto alla quinta stagione, Che Dio Ci Aiuti, la fiction di Raiuno che torna, in replica, dal 4 giugno 2020, sempre con la protagonista Elena Sofia Ricci, affiancata da Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e tanti altri giovani attori. Nella quinta stagione, Suor Angela (la Ricci) attraverserà un periodo di crisi, che riuscirà a superare solo grazie all’aiuto dei suoi amici ed alla preghiera.

Inoltre, la protagonista dovrà affrontare l’arrivo di nuovi personaggi nel Convento, oltre che i problemi dei giovani che già conosce, tra cui Azzurra (la Chillemi), Valentina (Arianna Montefiore), Nico (Gianmarco Saurino) e Gabriele (Cristiano Caccamo). Ma da quante puntate è composto Che Dio Ci Aiuti 5? La stagione ha un totale di venti episodi, in onda due per serata, per dieci settimane. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe essere il 21 marzo 2019 (considerato anche che il 7 febbraio la serie non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo).

Che Dio Ci Aiuti 5, la trama

Al Convento arriva la novizia Ginevra (Simonetta Columbu), convinta da sempre di voler fare la suora, ma un bacio con Nico potrebbe cambiare le sue convinzioni. Suor Costanza, invece, accoglie Maria (Laura Adriani), sua nipote, laureata in Astrofisica e molto sicura di sé, ma con la paura di non saper amare.

Azzurra, intanto, è diventata proprietaria del convento, e deve deciderne che farne. La giovane ha ripreso a dedicarsi allo shopping, per fuggire da un dolore. Valentina viene ricoverata dopo un incidente: ad aiutarla a riprendersi ci penserà il fisioterapista Alessio Belli (Simone Riccioni), mentre Gabriele si sente in colpa per la fine del loro rapporto. Suor Angela, infine, tra tutti questi problemi inizia ad avere una crisi e teme di perdere la fede.