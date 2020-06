Che Dio Ci Aiuti 5, il cast

Sono numerosi i nuovi arrivi nel cast di Che Dio Ci Aiuti 5, la fiction di Raiuno con Elena Sofia Ricci che viene riproposta in replica dal 4 giugno 2020. Accanto a Suor Angela ed a Suor Costanza (Valeria Fabrizi), infatti, ci saranno alcuni volti nuovi, che affiancheranno quelli già noti dal pubblico della serie tv.

Elena Sofia Ricci è Suor Angela

In questa stagione, Suor Angela affronta una crisi. Circondata a situazioni difficili e da persone in difficoltà, che cerca di sempre di aiutare, si ritrova a mettere in dubbio il proprio amore per Dio. Il tempo, la preghiera ed il confronto con gli altri personaggi, però, la aiuteranno ad uscire da questa crisi.

