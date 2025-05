Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Che bella giornata. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Che bella giornata – Trama

Che bella giornata è una commedia italiana del 2011, diretta da Gennaro Nunziante e interpretata da Checco Zalone. È il secondo film con Zalone protagonista dopo Cado dalle nubi (2009) e ha registrato un enorme successo al botteghino, incassando oltre 43 milioni di euro, superando La vita è bella di Roberto Benigni e diventando uno dei film italiani più visti di sempre. Ecco i dettagli su trama, attori e cast.

Checco, un pugliese trapiantato da anni in Brianza con i genitori Anna e Nicola, lavora come buttafuori in una discoteca e sogna di diventare carabiniere, seguendo le orme dello zio Giuseppe Capobianco. Tuttavia, la sua ingenuità e ignoranza lo portano a essere respinto per tre volte consecutive al colloquio con il colonnello Gismondo Mazzini. Grazie a una raccomandazione del cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, Checco ottiene un posto come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano, un ruolo delicato a causa del rischio di attentati.

Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura francese. In realtà, Farah, insieme al fratello Sufien e altri complici, pianifica un attentato per vendicare la morte della sua famiglia in un bombardamento. Checco, ignaro e innamorato, diventa un inconsapevole alleato dei suoi piani, causando una serie di equivoci e disastri che mettono a rischio il patrimonio artistico del Duomo. La sua goffaggine e la genuinità della sua famiglia, però, conquistano Farah, che inizia a dubitare delle sue intenzioni.

Una cena a base di cozze, con esilaranti conseguenze per i terroristi, e l’affetto di Checco portano Farah e Sufien a rinunciare all’attentato. Nel frattempo, Checco, dopo aver rubato una tela per aiutare Farah, viene licenziato, mentre Mazzini ottiene il trasferimento a Roma. La commedia mescola risate, critica sociale e un tocco di romanticismo, con il tipico stile politicamente scorretto di Zalone.

Che bella giornata – Cast

Checco Zalone interpreta Checco: comico e protagonista, anche autore della sceneggiatura e della colonna sonora, inclusi i brani L’amore non ha religione e Se mi aggiungerai.

Nabiha Akkari interpreta Farah Sadir: attrice e cantante tunisina, al suo debutto cinematografico, scelta dopo numerosi provini. Interpreta la ragazza araba con un piano terroristico.

Rocco Papaleo interpreta Nicola Zalone: il padre di Checco, un militare. La sua performance è stata candidata ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista.

Ivano Marescotti interpreta Colonnello Gismondo Mazzini: il rigido ufficiale dei Carabinieri che osteggia Checco.

Tullio Solenghi interpreta Cardinale Rosselli: l’arcivescovo di Milano che raccomanda Checco.

Michele Alhaique interpreta Don Ivano: un prete amico di Checco.

Luigi Luciano (Herbert Ballerina) interpreta Giovanni: l’amico nerd e imbranato di Checco.

Anna Rita Del Piano interpreta Anna Capobianco: la madre di Checco.

Giustina Buonomo interpreta Nonna Rosa.

Mariangela Eboli interpreta Susi: la cugina di Checco, che duetta con Caparezza in Non amarmi. È la compagna di Zalone nella vita reale.

Caparezza interpreta se stesso: cameo esilarante in cui si esibisce in Vieni a ballare in Puglia e Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

Mehdi Mahdloo interpreta Sufien Sadir: il fratello di Farah.

Isabelle Adriani interpreta Mercedes.

Anna Bellato interpreta Maria: una ragazza innamorata di Checco.

Cinzia Mascoli interpreta Rossella Mazzini.

